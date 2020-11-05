سي ان ان.. الولايات المتحدة ستعاني من أزمة وظائف بصرف النظر عن نتائج الانتخابات

سي ان ان.. الولايات المتحدة ستعاني من أزمة وظائف بصرف النظر عن نتائج الانتخابات

المستقلة/ أمل نبيل/ .. اشار تقرير لموقع سي ان ان الى أن الولايات المتحدة ستظل تعاني من ازمة في الوظائف ،بغض النظر عمن سيربح في معركة الانتخابات الأمريكية.

وحتى الأن لم يتم حسم نتائج الانتخابات الأمريكية، إلا أن اصلاح سوق العمل الأمريكية المتعثر يجب أن يكون على رأس أولويات الإدارة المقبلة.

وذكر التقرير أن عدد الوظائف في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 10.7 مليون وظيفة الشهر الماضي مقارنة بشهر شباط /فبراير قبل أن يجبر ” كوفيد19 الشركات على الإغلاق.

وتوقع الاقتصاديون توفير 600 ألف وظيفة جديدة خلال شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي ، بتراجع طفيف من 661 ألف وظيفة في الشهر السابق، إلا أنه مازال هناك 10 مليون وظيفة مفقودة وأصحابها لايستطيعون تدبير نفقاتهم المالية..بحسب سي ان ان.

ومن المتوقع أن ينخفض ​معدل البطالة إلى 7.7٪ مقابل 7.9٪ خلال سبتمبر وهو أعلى معدل بطالة مسجل في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية.