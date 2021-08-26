سومو : الشركات الصينية والهندية تتصدر شراء النفط العراقي خلال تموز

المستقلة/- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أن الشركات النفطية الصينية والهندية تصدرت في شراء النفط العراقي خلال شهر تموز الماضي.

وذكرت “سومو” في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي وتابعته المستقلة اليوم الخميس، أن “الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل منهما من أصل 30 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تموز”.

وأضافت أن “الشركات اليونانية والتركية والامريكية جاءت ثانيا وبواقع شركتين لكل منهما”، مبينة ان “البقية توزعت على الشركات البريطانية والفرنسية والمصرية والإسبانية والماليزية و(هولندية- بريطانية) والايطالية والروسية والكورية الجنوبية واليابانية وبواقع شركة واحدة لكل منهما”.

واشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، مشيرة الى ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة “بهارات الهندية وبتروجاينة الصينية واكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين وبي بي البريطانية وايني الايطالية ,وتوتال الفرنسية .

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