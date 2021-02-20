سلطة الطيران المدني تعلق رحلات “شركة فلاي بغداد”

المستقلة /…. أصدرت سلطة الطيران المدني اليوم السبت بيانا بشان رحلات شركة فلاي بغداد.

وقال اعلام السلطة في بيان لها وتلقته (المستقلة) إن “سلطة الطيران المدني العراقي تبذل الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين”.

وأضاف البيان، أنها “تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية مما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي بتعليق رحلاتها الجوية أعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار أخر”.

وتابع، أن “رحلات فلاي بغداد ستستأنف بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران”، مؤكدا أن “عملها يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها فغايتنا ستظل دائما وابدا أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين الكرام”. (النهاية)