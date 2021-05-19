“سرايا القدس” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت “سرايا القدس” قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع “أميتاي” برشقة صواريخ “بدر 1″، وغلاف غزة وعدد من المواقع الإسرائيلية بقذائف الهاون الثقيل وبرشقات صاروخية.

وفي التفاصيل، أكدت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، قصف ومواقع ومستوطنات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية، وموقع “إيرز” بقذائف هاون من العيار الثقيل، لافتة إلى أن “موقع كسوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا”.

وكشفت “سرايا القدس” في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع “مارس” الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي “نير عوز” و”صوفا”، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، “قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية”.

كما وأفادت “سرايا القدس” بأنه “تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون”.

وفي عملية مشتركة، أعلنت “سرايا القدس” وألوية “الناصر صلاح الدين” قصف موقع “كرم أبو سالم” وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.