“سرايا القدس” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت “سرايا القدس” قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع “أميتاي” برشقة صواريخ “بدر 1″، وغلاف غزة وعدد من المواقع الإسرائيلية بقذائف الهاون الثقيل وبرشقات صاروخية.

وفي التفاصيل، أكدت “سرايا القدس”،  الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، قصف ومواقع ومستوطنات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية، وموقع “إيرز” بقذائف هاون من العيار الثقيل، لافتة إلى أن “موقع كسوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا”.

وكشفت “سرايا القدس” في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع “مارس” الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي “نير عوز” و”صوفا”، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، “قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية”.

كما وأفادت “سرايا القدس” بأنه “تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون”.

وفي عملية مشتركة، أعلنت “سرايا القدس” وألوية “الناصر صلاح الدين” قصف موقع “كرم أبو سالم”  وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفن إسرائيلية مؤخرا لعمليات عسكرية

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

اخر الاخبار

إثيوبيا تكشف عن نسبة اكتمال بناء سد النهضة بالتزامن مع تصريحات السيسي عن الأمن

اخر الاخبار

جيش الإحتلال يعلن إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” يحصد الجائزة الكبرى من مهرجان تورينتو السينمائي الـ69

اخر الاخبار

عاصي الحلاني يطلق “منين اجيب العذر” بالحانه وكلمات حسام عبدالله

اخر الاخبار

زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

اخر الاخبار

زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

اخر الاخبار

عملية مشتركة لفصائل المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

تونس تسرع إجراءات تجريم التطبيع مع إسرائيل

اخر الاخبار

الصين تتهم أمريكا بتهديد السلم العالمي

اخبار فلسطين

المقاومة تحذر تل أبيب: الإنذار الأخير وإلا..

اخر الاخبار

أمريكا تدين تصريحات أردوغان ضد إسرائيل: معادية للسامية

اخر الاخبار

“الإدارة الذاتية” تلغي قراها برفع أسعار المحروقات بعد احتجاجات فى سوريا

اخر الاخبار

 السيسى: حل قضية سد النهضة لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة

اخبار مصر

فيديو يكشف عن وصول عدد كبير من الشاحنات المصرية الى غزة

اخر الاخبار

بعد تصريحاته عن دول الخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته