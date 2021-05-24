مصر تحذر إثيوبيا وتؤكد أن لديها العديد من السيناريوهات بعد الملء الثانى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شكك وزير الري المصري محمد عبد العاطي في قدرات سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في شهر أغسطس المقبل.

وقال الوزير المصري خلال تصريحات متلفزة: “أشك في قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء في أغسطس المقبل، مصر في جعبتها العديد من الأوراق خلال الفترة القادمة”.

وتابع: “لا استبعد ذهاب مصر لمجلس الأمن الدولي، مصر لديها سيناريوهات لما بعد الملء الثاني، أنا طول الوقت قلق من قضية السد الأثيوبي وبدون القلق لن أعمل، لكن أنا مطمئن لأننا دولة قادرة ولدينا قيادة وهذا يطمئن كل المصريين وهي قيادة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر”.

وتابع: “94% من إثيوبيا موارد خضراء من مياه الأمطار، و94% من مصر صحراء، ومصر بها مليار متر مكعب من مياه الأمطار مقابل 900 مليار متر مكعب في إثيوبيا، ولديها 55 مليار متر من المياه في بحيرة تانا وعدد آخر من السدود و40 مليار من المياه الجوفية المتجددة”، مؤكدًا أن توربينات السد الإثيوبي غير جاهزة للتشغيل حتى الآن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر تحذر إثيوبيا وتؤكد أن لديها العديد من السيناريوهات بعد الملء الثانى

اخر الاخبار

هازارد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد يريد العودة إلى تشيلسي خلال الصيف المقبل

اخبار العراق

يحيى رسول : نتائج تحقيقات قتلة الصحفيين والمتظاهرين ستعلن بعد انتهاء منها

اخبار العراق

الاقتصاد النيابية : قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال  في طور الدراسة

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية

اخر الاخبار

الصحة العالمية : عدد الوفيات بسبب كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث من الأرقام الرسمية

اخبار العراق

تيار الحكمة : وجود نوايا لتأجيل الانتخابات المبكرة واعلان حكومة طوارئ

اخبار العراق

تيار الحكمة : وجود نوايا لتأجيل الانتخابات المبكرة واعلان حكومة طوارئ

اخر الاخبار

تقرير استخباراتي : 3 باحثين بمختبر ووهان اصيبوا بفيروس كورونا عام 2019

اخبار العراق

حقوق الإنسان : سقوط 12192 ضحية جراء حوادث السير خلال عام 2020

اخبار العراق

الصحة تجري دراسات لشمول الاعمار دون 18 عاما والحوامل بالتلقيح ضد كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تعافي الاقتصاد الامريكي

اخبار العراق

طقس العراق : عودة عدم استقرار جوي مع امكانية تساقط امطار رعدية

اخبار العراق

مواصفات وأسعار فورد ايكو سبورت موديل 2021

اخر الاخبار

على غرار حي الشيخ جراح .. #انقذوا_حي_سلوان يتصدر تويتر بعد خطة تهجير الأهالي

اخر الاخبار

هاتف iPhone 12 5G يصبح الأكثر مبيعا فى العالم بلا منافس

اخر الاخبار

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا