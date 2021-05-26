سائرون : لا صحة الانباء عن تأجيل الانتخابات البرلمانية في الـ 10 من تشرين الأول المقبل

سائرون : لا صحة الانباء عن تأجيل الانتخابات البرلمانية في الـ 10 من تشرين الأول المقبل

المستقلة /- نفت كتلة سائرون النيابية، أنباء تأجيل الانتخابات البرلمانية في الـ 10 من تشرين الأول المقبل، معتبرة أن المروجين لها هم شخصيات “بلا رصيد جماهيري”.

وقال النائب جمال فاخر في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، “لا صحة الانباء عن تأجيل الانتخابات”.

وأكد أن “الكتل الوطنية ترفض التأجيل وما جرى من حديث هذه الأيام مجرد دعايات إعلامية من قبل بعض الشخصيات والكتل التي ليس لها رصيد جماهيري”.