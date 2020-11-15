زين العراق : جاهزون لإطلاق خدمات “4G” في كافة انحاء البلاد

المستقلة/- أعلنت شركة زين العراق للاتصالات عن جاهزيتها لاطلاق جميع خدمات 4G، مشيرةً إلى أن قرار تشغيل خدمات الجيل الرابع “خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير القطاع وجاءت بعد طول انتظار.

في الوقت الذي بدأت دول العالم تتحدث عن خدمة 5G في استخدام شبكات الاتصال، لازال العراق يتارجح بين خدمات 3G، والوعود ببدء العمل بخدمة 4G التي سمعنا عنها الكثير دون ان نرى شيئا.

وقالت الشركة أنها “ترحب بالقرار الحكومي الصادر بخصوص تمديد الرخصة ومنح الموافقة لتشغيل خدمات الجيل الرابع 4G في العراق مطلع العام المقبل 2021″، مؤكدةً على “جاهزيتها لتشغيل شبكتها المتطورة ونشرها لخدمات 4G-LTE في جميع محافظات العراق”.

وأشارت إلى أن “تعد مشتركيها بتجربة رائعة وسرعة على مستوى الشرق الاوسط بالتعاون مع شركائها لمجهزي التكنلوجيا العالمية المعتمدة لاحدث التقنيات والحلول مثل اريكسون السويدية، هواوي ونوكيا”.

شركات الهاتف النقال مثل شركة زين العراق دعت مشتركيها الى استبدال شرائحهم بشرائح جديدة مجانية تمكنهم من استخدام خدمة 4G ، غير ان الواقع يشير الى أن ذلك لن يحدث قريبا بعد استصدار امر ولائي بإيقاف قرار تجديد عقود الخدمة لشبكات الهاتف النقال العاملة حاليا في العراق.

وأضافت الشركة أن “السعر المقرر لتمديد الرخصة وإعطاء الموافقة لتشغيل الجيل الرابع يعتبر الأعلى مقارنة مع باقي الدول في المنطقة والعالم حيث تميل الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض إلى تقديم شبكات الجيل الرابع بتكاليف أقل لشركات الاتصالات، وذلك بهدف تحفيز ضخ استثمارات في قطاع الشبكات ودفع اعتماد البيانات، في حين أن في سوق العراق سوف يؤدي طرح شبكة الجيل الرابع إلى إنفاق مبالغ ضخمة ونفقات تشغيلية اضافية لشراء سعات الانترنت من وزارة الاتصالات بمبالغ كبيرة وذلك لتوسيع السعات وهي نفقات مهمة وأساسية لتقديم خدمات اتصالات وبيانات بجودة عالية”.

وتابعت، أنه “في نفس الوقت ورغم النقاط التي تم ذكرها، فقد أكد الرئيس التنفيذي ل‍زين العراق علي الزاهد التزام زين العراق في استكمال الالتزامات والمتطلبات لإطلاق الخدمة التجارية لتقنية الجيل الرابع باخر اصدار تقني معتمد دوليا في مطلع العام المقبل كما نص القرار، وأضاف قائلا: نعد مشتركينا تجربة رائعة لخدمات الجيل الرابع 4G -LTE على مستوى الشرق الاوسط”.

عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات السابق سالم مشكور أكد في اتصال مع (المستقلة) ، مبينا أن العراق واليمن هما الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين لا تستخدمان خدمة 4G.

وأشار مشكور الى أهمية الحصول على هذه الخدمة لتقوية شبكة الانترنت عبر الهواتف المحمولة، مع التحول شبه الكامل للتعامل (اون لاين) في المجالات المختلفة، ولاسيما في جانب التعليم والصحة والتعاملات الاقتصادية، بعد اجتياح فايروس كورونا العالم، منوها الى أن الخدمة الموجودة حاليا 3G لا تفي بالمتطلبات وهي ضعيفة أصلا فكيف بعدم العمل بكل طاقتها.

وأوضح مشكور أن شركات الهاتف النقال هي شركات استثمارية، تتوخى الربح فهي ليست مشاريع خيرية، وبالتالي فأن ما تقدمه من خدمة يقابله الحصول على تسهيلات، وهكذا كان توجه الحكومة بأن تطور الشركات خدماتها،بما في ذلك توفير خدمة 4G، وهذا يتطلب تحديث معداتها واستقدام معدات جديدة واستثمار مبالغ طائلة، مقابل تمديد عقودها، ولكن تدخل بعض النواب واستحصالهم امر ولائي بإيقاف تمديد العقود، أوقف أيضا جميع الإجراءات بهذا الاتجاه، ما يعني أن اية عملية تطوير في خدمة الاتصالات ستتأخر أيضا.

وأكد أن ما يجري لا يخرج عن نطاق المضاربات السياسية التي تعمل على عرقلة عمل شركات الاتصال بذرائع عدة، ومنها الادعاء بأنها تستخدم للتجسس ورصد المعلومات، كاشفا عن أن البديل المطروح هو سياسي بالكامل حيث أن الشركات التي تستعد للتنافس هي شركات (تركية،وايرانية،وسعودية،وفرنسية) تملكها حكومات هذه الدول، وهذا ينافي ما يدعيه السياسيون في تصريحات بالضد من شركات الاتصال.

ونوه مشكور الى أن السياسيين ينظرون الى الموضوع من جانب دعائي يرتبط بالانتخابات المقبلة، دون النظر الى الأمور بشموليتها وتأثير ما يذهبون اليه على قطاع الاتصال،ولاسيما أن الأمور التي يتحدثون بها بشأن الديون وتطوير الخدمة هي أصلا جزء من الاتفاق مع الشركات الحالية على تمديد عقودها.

يذكر أن مُصطلح الجيل الرّابع (4G) يعبر عن أحد خدمات الشبكات الخلويّة اللّاسلكيّة، حيث بدأت هذه الخدمة في عام 2009م، في الولايات المتحدة الأمريكيّة، كما أنّها ظهرت بعد خدمة شبكات الجيل الثّالث (3G) لزيادة الحاجة إلى خدمة أسرع، حيث تمّ رفع السّرعة إلى عشرة أضعاف سرعة شبكات الجيل الثّالث تقريباً؛ نظراً للاستخدام الواسع لأجهزة الهواتف الذّكية واللّوحيّة التي تحتاج إلى سّرعات عالية في نقل ملفات الفيديو والموسيقى وغيرها.

وايضا زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتصل نسبة الوعي حول العلامة التجارية بين العراقيين الى97 %.

ان استراتيجية زين العراق مبنية على فهم رغبة المستهلك وجعله محور أي خدمة أو فكرة لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطورا لتحقيق ما يطمح اليه مشتركيها.. وهذا ما يجعل المشترك أينما كان في العراق السبب الأهم في نجاحنا والدافع لتقديم أفضل التقنيات في قطاع الاتصالات والمعلومات.

وتتركز رؤية زين العراق الى العام 2020 على الشراكة مع الجيل الشاب وتقديم منتجات وخدمات توفر للشباب كل ما يحتاجه ويمكنّه من تطوير حياته والتواصل مع العالم.

وتسعى زين العراق دائما إلى أن تسهم مشاريعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقع ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الى إحداث تأثير ايجابي في حياة المجتمع الشريك، وهذا توجه استراتيجي لدى كل موظف في الشركة. (النهاية)