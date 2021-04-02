زاخو يصعق الحدود في الدوري العراقي

المستقلة/- فاز زاخو على ضيفه الحدود، بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب زاخو في الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، خطف مهاجم زاخو، زياد أحمد، هدف الفوز في الدقيقة 67.

وارتفع رصيد زاخو إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الحدود عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي إطار الجولة ذاتها فاز نفط الوسط على النفط بنتيجة 1-0، وسجل المحترف المغربي عمر منصوري، هدف المباراة في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد نفط الوسط إلى 45 نقطة في المرتبة الخامسة، فيما تجمد رصيد النفط عند 35 نقطة في المركز السابع.