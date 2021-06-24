ريال مدريد يستعيد لاعبه المعار

المستقلة/- أكد لاعب الوسط النرويجي، مارتن أوديجارد أنه سيعود إلى ريال مدريد الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته مع آرسنال الإنجليزي.

وقال اللاعب لتلفزيون TV2 النرويجي “الوضع هو أنني لاعب ريال مدريد، وعلي العودة إليه في غضون أسبوع ونصف”.

وتابع “ريال مدريد كان واضحًا بضرورة عودتي. وبالتالي سأضطر للسفر إلى هناك حين تبدأ التدريبات”.

ولم يتحدث أوديجارد شخصيًا مع مدرب الريال الجديد، كارلو أنشيلوتي، ولكنه تحدث مع النادي، وأكد أنه لديه اتصالات وثيقة معه.

وقال “من الواضح أن حلمي هو دائما اللعب هناك. أنا في الملكي منذ 6 سنوات الآن، وهذا كان دائما هدفي”.

وأكد أوديجارد أن رغبته هي اللعب، ومن المهم أن يكون اللعب بشكل منتظم.