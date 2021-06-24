ريال مدريد يستعيد لاعبه المعار

المستقلة/- أكد لاعب الوسط النرويجي، مارتن أوديجارد أنه سيعود إلى ريال مدريد الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته مع آرسنال الإنجليزي.

وقال اللاعب لتلفزيون TV2 النرويجي “الوضع هو أنني لاعب ريال مدريد، وعلي العودة إليه في غضون أسبوع ونصف”.

وتابع “ريال مدريد كان واضحًا بضرورة عودتي. وبالتالي سأضطر للسفر إلى هناك حين تبدأ التدريبات”.

ولم يتحدث أوديجارد شخصيًا مع مدرب الريال الجديد، كارلو أنشيلوتي، ولكنه تحدث مع النادي، وأكد أنه لديه اتصالات وثيقة معه.

وقال “من الواضح أن حلمي هو دائما اللعب هناك. أنا في الملكي منذ 6 سنوات الآن، وهذا كان دائما هدفي”.

وأكد أوديجارد أن رغبته هي اللعب، ومن المهم أن يكون اللعب بشكل منتظم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنان الجزائري محمد راسم

رياضية

كشف مفاجأة جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

رياضية

ريال مدريد يستعيد لاعبه المعار

رياضية

رونالدو يحقق إنجازات تاريخية في مباراة فرنسا

رياضية

منتخب لبنان يتأهل إلى كأس العرب

رياضية

إلزام قطر بتحسين أوضاع العمال في كأس العالم 2022

رياضية

تعرف على مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2020

رياضية

تعرف على مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2020

رياضية

تعرف على المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020

رياضية

منتخب ألمانيا يفلت من فخ المجر في يورو 2020

رياضية

التعادل يحسم قمة فرنسا والبرتغال في يورو 2020

اخر الاخبار

شاهد.. نور ستارز تحتفل بعيد ميلادها وتطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية

اخر الاخبار

شاهد.. مذيع يقطع نشرة الأخبار ليعلن أنه لم يتلقى راتبه من القناة

اخر الاخبار

دعوة رسمية لكاظم الساهر للغناء في العراق بعد غياب ربع قرن

ثقافة وفنون

شاهد.. “حقائق صادمة” كيف تنبأت الأميرة ديانا بوفاتها؟

اخر الاخبار

فيديو.. والد زوج شهد الكويتية يتهم نجله بسرقة أمواله

رياضية

إسبانيا تنتفض وتتأهل لثمن لنهائي يورو 2020