ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي .. مساء اليوم

المستقلة /- يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي ، على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني “الليجا” للموسم الحالي 2021-2022.

وبدأ ريال مدريد موسم الليجا بداية مثالية، بعد أن حقق الفوز على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، كان من نصيب النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين، قبل أن يمدد تعاقده مع النادي الملكي مساء الجمعة، حتى صيف 2023.

أما فريق ليفانتي فقد تعادل في الجولة الأولى مع مضيفه قادش بهدف لكل منهما، ويعتمد في خط هجومه على الثنائي المتألق، خوسيه لويس موراليس وروجر مارتي سالفادور.

ويفتقد ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراة الليلة، لخدمات عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، وعلى رأسهم البرازيلي مارسيلو، الأماني توني كروس، والظهير الأيسر فيرلاند ميندي، وداني سيبايوس والمهاجم ماريانو دياز، بالإضافة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

في المقابل، يسعى الظهير الأيمن داني كارفخال للمشاركة في مباراة اليوم، بعد أن ابتعد عن المشاركة مع الملكي منذ عدة أشهر بداعي الإصابة، وذلك بعد مشاركته في تدريبات الريال الأخيرة خلال الأيام الماضية.

كما يسعى البلجيكي إيدين هازارد لمواصلة التألق مع ريال مدريد في لقاء اليوم، بعد أن صنع هدفا لبنزيما في مباراة ألافيس الماضية، وذلك بعد أن أبعدته الإصابة عن الظهور بمستوى مميز مع الريال في الموسمين الماضيين.

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