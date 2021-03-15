ريال مدريد ضد أتالانتا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ريال مدريد ضد أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب أتالانتا انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا