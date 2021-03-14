رونالدو يرد على الشائعات بهاتريك ضد كالياري

المستقلة/- حقق يوفنتوس فوزا سهلا على مضيفه كالياري، بنتيجة (3-1) في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية يوفنتوس “هاتريك” بالدقائق (10) و(25) من ركلة جزاء و(32)، فيما سجل جيوفاني سيميوني هدف كالياري بالدقيقة (61).

وبفوزه رفع يوفنتوس رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة بالمركز الـ 17.
وتمكن كريستيانو من تسجيل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 10، بعد ركلة ركنية نفذها كوادرادو بعرضية متقنة، ارتقى لها رونالدو وحولها برأسية في الشباك.

وحصل رونالدو على ركلة جزاء بعدما سقط على الأرض عقب عرقلته من الحارس كراجنو، وتمكن الدون من تحويلها لهدف ثانٍ بالدقيقة (25).

وفي الدقيقة (32)، تمكن رونالدو من تسجيل هدفه الثالث، بعدما انطلق كييزا بالكرة ومرر إلى رونالدو الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وبهذا الهاتريك رد النجم البرتغالي صاحب الـ36 عاما على التشكيك في مستواه ونشر شائعات حول رحيله عن يوفنتوس، والتي تم تداولها مؤخرا بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.

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