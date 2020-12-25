روسيا: سعر النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل يسمح بتعافي الإنتاج

المستقلة/-تدعم روسيا زيادة إنتاج نفط مجموعة “أوبك+” بمقدار 500 ألف برميل يومياً أخرى اعتباراً من فبراير في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي.

ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر ، أن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولاراً للبرميل المستوى الأمثل الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى تخفيضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات “أوبك+”.