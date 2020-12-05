روسيا توزع لقاح “سبوتينك-في” على 70 مستشفى بموسكو

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المستقلة/- بدأت العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت توزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد لكوفيد-19 على 70 مستشفى وذلك في أول تطعيم جماعي ضد المرض في روسيا.

وقال فريق العمل إن اللقاح الروسي الصنع سيتاح أولا للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وجاء في رسالة نصية وردت في وقت مبكر اليوم السبت واطلعت عليها رويترز في هاتف مدرس بالمرحلة الابتدائية “أنت تعمل في مؤسسة تعليمية ولك أولوية أولى في لقاح كوفيد-19، مجانا”.

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