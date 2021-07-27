روسيا تقترح على امريكا إزالة آثارها” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

روسيا تقترح على امريكا إزالة آثارها” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

المستقلة /- اقترحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الثلاثاء، على الولايات المتحدة “إزالة آثارها” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.

وجاء ذلك تعليقاً على تصريحات نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن.

وقال الجنرال الامريكي في وقت سابق، إنه على الولايات المتحدة التي ترى التطورات في أفغانستان والعراق “ألا تتجاهل التهديدات في الشرق الأوسط، بل أن تتعامل معها بشكل مختلف، وتترك آثارا صغيرة حتى يكون جسمنا أكثر تركيزا على التهديدات من الصين وروسيا”.

وقالت زاخاروفا في منشور على “تلغرام”، إنه “ربما قبل تركيز جسمها على التهديدات، ينبغي عليها إزالة آثارها الصغيرة في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا”.