روجينا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية روجينا تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت روجينا، صورة لها أثناء تلقيها لقاح كورونا، عبر خاصية “الإستورى”، بموقع “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله الجرعة الأولى من اللقاح”.

يشار أن الكثير من نجوم الفن شاركوا جمهورهم الصور والفيديوهات أثناء تلقيهم لقاح كورونا ومن بينهم الفنانة إنجي وجدان والفنانة نهال عنبر والفنان ساموزين.

وفى سياق منفصل، شاركت روجينا فى الموسم الرمضاني المنصرم ، بمسلسل “بنت السلطان”، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

“بنت السلطان” بطولة الفنانة روجينا بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، نانسي صلاح، حسن أبو الرووس.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

توزيع 60قطعة أرض سكنية للعوائل الشهداء في قضاء الكحلاء

اخر الاخبار

لحظة سقوط مقاتلة ميج-21 أثناء عرض عسكري في بنغازي شرق ليبيا

رياضية

إنتر ميلان يختار بديل أشرف حكيمي

اخر الاخبار

روجينا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

اخر الاخبار

تعثر المفاوضات هيئة قناة السويس مع ملاك سفينة إيفر غيفن

اخبار مصر

مصر.. السيسى يطلع علي خطة الدولة الاستراتيجية في محطات تحلية مياه البحر

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام النيبال

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام النيبال

اخر الاخبار

مصر.. توجيه عاجل من السيسي بشأن أصول الدولة

رياضية

ألابا يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد

رياضية

نابولي يعين مدربا جديدا

رياضية

كونتي يدعم شائعات رحيل حكيمي عن إنتر ميلان

رياضية

مدرب ألمانيا يصدم ريال مدريد وبرشلونة

رياضية

تطورات جديدة في مفاوضات ميسي مع برشلونة

رياضية

انتخاب إدارة جديدة لنادي نفط الوسط

رياضية

لاعب عراقي يقترب من الدوري الإسباني

اخر الاخبار

وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح بعد تعرضه لحادث سير