روجينا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية روجينا تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت روجينا، صورة لها أثناء تلقيها لقاح كورونا، عبر خاصية “الإستورى”، بموقع “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله الجرعة الأولى من اللقاح”.

يشار أن الكثير من نجوم الفن شاركوا جمهورهم الصور والفيديوهات أثناء تلقيهم لقاح كورونا ومن بينهم الفنانة إنجي وجدان والفنانة نهال عنبر والفنان ساموزين.

وفى سياق منفصل، شاركت روجينا فى الموسم الرمضاني المنصرم ، بمسلسل “بنت السلطان”، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

“بنت السلطان” بطولة الفنانة روجينا بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، نانسي صلاح، حسن أبو الرووس.