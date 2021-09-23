رفعت الأسد يستعد لتنفيذ الخطة ب

المستقلة/- أفادت صحيفة فرنسية، في تقريرٍ لها أن رفعت الأسد، يسعى إلى مغادرة مكان إقامته الحالي في ‎فرنسا؛ وذلك بعد صدور حكم بالسجن بحقه.

وقالت صحيفة “إنتليجينس أون لاين” الفرنسية، إن عدداً من أفراد حاشية رفعت الأسد، بدؤوا بمحاولة التخلص من ممتلكاتهم في العاصمة الفرنسية ‎باريس؛ وذلك عقب صدور حكم بالسجن 4 سنوات بتهمة اختلاس أموال الدولة السورية.

والجدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف في باريس، في وقتٍ سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ثبتت حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، في قضية أصول جمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن “محامي الدفاع عن عم الرئيس السوري بشار الأسد، رفعت الاسد سيقدم طلباً أمام محكمة النقض العليا لإبطال الحكم”.

والجدير بالذكر أن الأسد ملاحق منذ سنوات بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي.