رغم جائحة كورونا.. حفل جوائز الأوسكار 2021 بحضور الجمهور

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت تقارير صحفية أن حفل تسليم جوائز الأوسكار لعام 2021 لن يكون حدثا افتراضيا وسيجري تنظيمه كالمعتاد بحضور الجمهور ، وفقا لمجلة “فارايتي”.

وفى وقت سابق، أعلنت الأكاديمية ، تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ93 لعام 2021، ليصبح فى 25 أبريل المقبل أى بعد شهرين من موعده الأصلى فى فبراير من كل عام.

وأشار التقرير إن تسليم الجوائز لن يكون افتراضيا بل سيحضر الفائزون مثل كل عام لتسلم جوائزهم، والوقوف على السجادة الحمراء، رغم انتشار جائحة كورونا التى كانت سببا رئيسيا فى تغيير موعد الحفل.

وعادة ما يقام حفل تسليم جوائز الأوسكار في مسرح دولبي الذي يضم 3400 مقعد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. لكن بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يتضح بعد عدد من سيسمح لهم بالحضور.

ونقل التقرير عن مسؤول دعاية مطلع على الموقف قوله “الأكاديمية قامت بجولة في مسرح دولبي في الفترة الأخيرة لتفقد جميع الخيارات المتعددة”.

وكانت أكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، قد قررت مؤخرا إجراء تغييرات كبيرة على جوائز الأوسكار، بهدف “تصحيح بعض الأخطاء” حسب وصفها.

وأعلنت الأكاديمية أنه سيكون هناك 10 مرشحين لأفضل فيلم بدءا من الحفل الرابع والتسعين لجوائز الأكاديمية عام 2022، كما تخطط الأكاديمية لتطبيق متطلبات التأهل بالنظر إلى التنوع، بحسب صحيفة “لوس أنجلوس تايم”.