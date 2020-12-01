راموس يضع 3 شروط لتجديد عقده مع ريال مدريد

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن أن سيرخيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، حدد 3 شروط من أجل الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقال برنامج “تشيرينجيتو” التليفزيوني الإسباني، إن هناك بعض التوتر في العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.

وأشار البرنامج إلى أن الطرفين سيعقدان اجتماعا الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة شروط العقد الجديد.

راموس ينوي الموافقة على التجديد إذا عرض بيريز عقدا لمدة عامين، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، بجانب مليوني يورو مكافآت إذا لعب 30 مباراة في الموسم الواحد.

يذكر أن راموس (34 عاما ) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، وشارك مع الفريق الملكي في 660 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 100 هدفا وفاز بـ22 لقبا.