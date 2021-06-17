راموس يؤكد عودته إلى ريال مدريد يوما ما

راموس يؤكد عودته إلى ريال مدريد يوما ما

المستقلة/- حرص سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، على توديع النادي الملكي برسالة عاطفية، عقب إعلان عدم تجديد عقده مع الميرنجي.

وكتب راموس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم، أودع بيتي وجمهوري وزملائي في الفريق، وهذا القميص الذي من أجله أعطيت كل شيء وأعطيت له قلبي وروحي. اليوم أقول وداعا لريال مدريد”.

وأضاف: “لا يمكنني التعبير بالكلمات عن الامتنان والفخر اللذين أشعر بهما عندما أنظر إلى هذه الرحلة التي استمرت 16 عاما”.

وتابع: “أغادر مع 22 لقبا محفورة في ذاكرتي على شكل مشاعر لا يمكن تكرارها أو وصفها”.

وواصل: شكرا للنادي ولزملائي ومدربي. وشكرا لكم على وجه الخصوص (المدريديستا) من أعماق قلبي. أشكر كل من جعل ما حدث ممكنا ورافقني في هذه الرحلة الرائعة”.

واختتم: “لن أقول وداعا.. سأقول فقط أراكم قريبا لأنني سأعود”.