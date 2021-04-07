رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الرمضاني الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الذي يقدمه فى الموسم الرمضاني 2021، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر رامز خلال البوستر وهو يحمل في يده فانوس رمضان، واليد الأخرى بها خواتم على حروف اسمه وينظر لأسفل، ويرتدي نظارة، كما ظهر بلوك شعر قصير بلون الأحمر على شكل “ضفيرة”،، فيما يظهر على البوستر رجل يقع من مكان مرتفع.

وعلق قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير و يكملها بالستر ( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر إن شاء الله”.

وتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي، وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

ويعرف برنامج رامز جلال كل رمضان بمشاهدة تليفزيونية مرتفعة، ويتسم بمقالب مختلفة ومثيرة وأحيانا مرعبة للضيوف الذين عادة يكونوا رموز مجتمع وأبرزهم لاعبو الكرة والفنانون.