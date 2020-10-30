راغب علامة يدين هجوم نيس: الإرهاب لا دين له

المستقلة/منى شعلان/ أدان النجم اللبنانى راغب علامة ، الحادث الإرهابي ، الذى وقع صباح أمس ، فى بلدية نيس الفرنسية ، وغرد علامة على حسابه بموقع “تويتر”، قائلا: “الإرهاب لا دين له ، قتل الأبرياء هو من صنع الإرهاب ، الدين الإسلامى برىء من هؤلاء الذين يقتلون ويشوّهون صورة الإنسان المسلم الذى اتبع دين التسامح والمحبة”.

وأضاف : “المسلم الذى يقتل بريئاً فى فرنسا أو غيرها فهو يضع سكينه فى قلب الدين الإسلامى، إنهم إرهابيون وليسوا مسلمين.. لا للإرهاب”.

ويشار إلى أنه منفذ هجوم نيس أصيب بجروح من نيران الشرطة ولا زال على قيد الحياة، بعد قتله 3 أشخاص ، باستخدام سكين فى بلدية نيس، بالقرب من كنيسة نوتردام، وسط تأكيدات رئيس بلدية بأن منفذ الهجوم ردد الله أكبر، وقد بدأت السلطات الفرنسية التحقيق فى الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا.

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا طارئا رفيع المستوى صباح اليوم الجمعة، لبحث تداعيات حادث الطعن ووصفه بأنه “هجوم إرهابي إسلامي”.

وقد أعلنت مدينة نيس، اليوم الجمعة، الحداد على أرواح الضحايا، كما أقيم نصب تذكاري مؤقت خارج كاتدرائية نوتردام في باريس، حيث وضع الناس أكاليل الزهور وأضاءوا الشموع على أرواح الضحايا.

وتم تشديد تدابير الأمن على أماكن العبادة والمدارس في جميع أنحاء فرنسا في أعقاب هجومين مماثلين في غضون أسبوعين.