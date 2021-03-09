راغب علامة لـ فضل شاكر: سلم نفسك

المستقلة/- منى شعلان/ وجه النجم راغب علامة ، رسالة للفنان فضل شاكر ، أثناء حلوله ضيفا في برنامج “يوم ليك” مع الإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، قائلا: أنا عاوز أقول لفضل شاكر سلم نفسك للجيش اللبناني، وهايكون أفضل من المكان اللى أنت عايش فيه لأنك أخطأت بحق الجيش وبحق نفسك وبحق أولادك.

وتابع راغب علامة، أنا من يوم ما شفته في وجه الجيش اللبناني مبقتش يعنى لى شيء ومش بتابع أخباره، رغم إنى كنت أحبه وساعدته في البداية.

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كانت المحكمة العسكرية اللبنانية، ، أصدرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.

من جانبه اعتبر فضل شاكر، أنه “من المعيب” على الدولة اللبنانية أن تصدر أحكاما بالسجن لمدة 22 سنة، “بحق فنان مثله”.

وعبر تسجيل صوتي بثته قناة “الجديد” اللبنانية مؤخراً، قال فضل شاكر: “روحوا اسألوا فيروز عني، والفنانين الكبار يعرفون قيمتي”.

كما ذكر شاكر قصة تلقيه “علبة هدية”، جلبها له شخص قادم من السويد، تحتوي على أدوات مائدة (معالق وشوك وسكاكين)، مستغربا من أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بينما حكم على من سلمها له بالحبس 8 أشهر فقط.

وأشار الفنان اللبناني إلى الحكم عليه بـ7 سنين أخرى، بتهمة تمويل الإرهاب، حيث طالب الدولة اللبنانية باستدعاء الشيخ أحمد الأسير (وهو لبناني متهم بالإرهاب، في السجون اللبنانية، كان شاكر على ارتباط به)، وسؤاله حول ما إذا كان بالفعل قد قام بمساعدته ماديا هو وجماعته أم لا.