رابطة الليجا تحقق مع لاعبي برشلونة بسبب ميسي

المستقلة/- فتحت رابطة الدوري الإسباني تحقيقا مع لاعبي برشلونة، بسبب حفل غداء نظمه القائد ليونيل ميسي.

وذكر تقرير لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن لاعبي برشلونة مهددون بعقوبة عقب حفل الغداء الذي أقامه الأرجنتيني ليونيل ميسي لزملائه في الفريق وعائلاتهم.

وحسب برنامج “الشيرنيتو” الشهير، فإن لاعبي برشلونة خالفوا البروتوكول الاحترازي الخاص بفيروس كورونا في إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي برشلونة مهددون بالتعرض لغرامة تصل إلى 60 ألف يورو.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن ميسي جمع لاعبي برشلونة، يوم الاثنين في منزله على مأدبة غداء، من أجل الاحتفال بالفوز على فالنسيا، والتعهد بالفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وقررت رابطة “الليجا” فتح تحقيق في الواقعة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة متخلفا عن الوصيف غريمه ريال مدريد بالمواجهات المباشرة، وعن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.

 

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