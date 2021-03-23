رئيس وزراء إثيوبيا يعلن ملء سد النهضة الثاني في موعده

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل

أضاف في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: “لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية”.

ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، قال آبي أحمد إن “إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض”.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

يوفنتوس يدرس إقالة بيرلو

اخبار العراق

الصميدعي يكشف عن ملابسات اعتقاله والدعاوى المقدمة بحقه

اخر الاخبار

الكويت تخفف حظر التجوال وتلغي الحجر الصحي لهذه الفئات 

اخبار العراق

العنكوشي يقاضي نادي الشرطة ويتهم اعضائه بالتهجم وسحب السلاح وطرده

اخبار العراق

المعهد القضائي يبحث توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية

اخر الاخبار

أكثر من 10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو

اخر الاخبار

محكمة تونسية تلغي اتفاق الصلح بين الدولة وصهر زين العابدين بن علي

اخر الاخبار

محكمة تونسية تلغي اتفاق الصلح بين الدولة وصهر زين العابدين بن علي

اخبار مصر

مصر تسعى لتصنيع عقار سينوفارم الصيني

اخر الاخبار

الأولى فى العالم ..الإمارات تعلن بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية

اخبار العراق

المفوضية : تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات بشهر تشرين الأول المقبل

اخر الاخبار

المغربية  هند المكاوي تحلم  بالتعاون مع هيفاء وهبي

اخبار العراق

انخفاض أسعار صرف الدولار بالبورصة الرئسية في بغداد

الاخبار

دخول الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي المستشفى لإجراء عملية جراحية

اخر الاخبار

وزير النقل المصري: 1200 عقار لابد من ازالتها لتوسعة الطريق الدائري

اخبار العراق

وزارة التجارة تعلن عن إطلاق 261 مليار من مستحقات الفلاحين.

اخر الاخبار

المفوضية العليا للانتخابات تقرر رسمياً إلغاء انتخابات الخارج