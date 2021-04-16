رئيس برشلونة يكشف تفاصيل جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

المستقلة/- علق خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على مسألة تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وزعمت تقارير إسبانية أن لابورتا يخطط لمنح ميسي عرضا للتجديد نظير 30 مليون يورو سنويا.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزها برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “تجديد ميسي؟ كل شيء يسير في الطريق الصحيح”.

يذكر أن ميسي ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في حالة الرحيل عن برشلونة خلال الصيف المقبل.

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