رئيس برشلونة يفسر تصريحاته بخصوص بيع ميسي

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(المستقلة) فسّر كارليس توسكيتس، رئيس نادي برشلونة، تصريحاته بخصوص رغبته في بيع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق وقائده.

توسكيتس قال في وقت سابق إنه لا يمانع بيع ميسي، ليلقى موجة عارمة من الانتقادات من جانب جماهير برشلونة بسبب هذا التصريح.

وقال توسكيتس في تصريحات إذاعية ردا على الانتقادات التي تلقاها: “لم أقل إنني كنت سأبيع ليو ميسي، لقد قلت أن رحيله كان سيفيد النادي اقتصاديا بشكل كبير”.

وأضاف: “إذا لزم الأمر سأشرح لكومان شخصيا أنهم اخطأوا في ترجمة تصريحاتي، ومستعد للتحدث مع بيئة ميسي لشرح الإجابة لهم”.

وأتم: “بالطبع ما يحصل عليه النادي من وراء ميسي يعوض الأزمة المالية التي يمر بها بسبب فيروس كورونا، ولكن لا يجب أن يعتمد كيان برشلونة على اسم واحد فقط”.

 

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