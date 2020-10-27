رئيس برشلونة يستقيل من منصبه

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قدّم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، الذي يشغله منذ 6 سنوات.

وجاءت استقالة بارتوميو وأعضاء مجلس إدارته بالكامل، استجابة لحملة سحب الثقة من الإدارة التي أطلقها عدد كبير من أعضاء برشلونة.

ودعا بارتوميو لاجتماع استثنائي، بعدما أكد مجلس إقليم كتالونيا عدم وجود معوقات قضائية أو صحية لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس الحالي.

ومن المقرر أن يتولى مجلس مؤقت إدارة شؤون النادي، برئاسة كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية بالبارسا، وسيتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد في مدة أقصاها 3 أشهر.