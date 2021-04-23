رئيس الحكومة التونسية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تلقى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اليوم الجمعة.

وبحسب موقع إذاعة “نسمة” التونسية، فقد تلقى المشيشي الجرعة الأولى من اللقاح في المركز الجهوي للتلقيح في أريانة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن العدد الإجمالي للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا قد ارتفع إلى 225900 شخص، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاحات بلغ 33019 شخصا.

ووفقا لبيانات الوزارة، حتى الاثنين الماضي، فإن عدد المسجلين في المنظومة الوطنية للتلقيح “إيفاكس” ارتفع إلى 1164175 شخصا.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاحات  المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل في المنظومة.

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