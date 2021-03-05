دي خيا مهدد بفقدان مكانته مع مانشستر يونايتد

المستقلة/- أصبح الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، مهددا بخسارة مكانه في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر هذا الموسم.

وغاب دي خيا عن مباراة فريقه الماضية أمام كريستال بالاس، للتواجد مع زوجته في إسبانيا لاستقبال مولوده الأول.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن أولى جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، طلب من دي خيا، عدم التسرع في العودة للشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن إجازة دي خيا قد تصل إلى شهر، حيث سيعود الحارس الإسباني عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضحت أن هذا الأمر يهدد دي خيا بخسارة مركزه الأساسي لصالح دين هندرسون، الذي تألق في مباراة كريستال بالاس الأخيرة، وسيخوض مباريات أخرى مهمة ضد مانشستر سيتي وميلان.

وذكرت أنه في حالة استمرار هندرسون في تقديم أداء مميز، من الصعب أن يُعيده سولسكاير، مرة أخرى إلى دكة البدلاء.

وقالت الصحيفة إن طلب سولسكاير يكشف عن نواياه تجاه دي خيا، بعد أن أبلغه بأن يُمدد إجازته في إسبانيا.