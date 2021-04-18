دولة عربية تعلق الدراسة حتى نهاية نيسان

المستقلة /- اغلقت الحكومة التونسية المؤسسات التعليمية لمدة اسبوعين، مع مواصلة الدراسة عن بعد بالنسبة للجامعات ومنع تجوال المركبات ليلا بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي، مجموعة من الاجراءات الجديدة بناء على توصيات اللجنة العلمية.

وأوضحت أنه تقرر منع تجوال المركبات ووسائل النقل الحضري من السابعة مساء الى الخامسة صباحا مع مواصلة حظر التجوال من العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا وذلك من يوم غد الأحد ولغاية 30 نيسان.

وتقرر اغلاق المحلات التي لا تلتزم البروتوكولات الصحية، وتعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية في المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية مع اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي.

كما سيتم اعتماد نظام الفرق في القطاع العام والوظيفة العمومية ،ودعوة المؤسسات الخاصة للعمل عن بعد، واعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين.

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