دولة القانون : سيتم اقرار قوانين مهمة بالتوافق السياسي

المستقلة/- اكد عضو الاطار التنسيقي النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف ، اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب قريبا ، بالتوافق السياسي بين الكتل.

وقال مخيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” بعد انتهاء العطلة التشريعية سيعطي مجلس النواب ولجانه اهمية لتشريع القوانين المهمة والخلافية المرحلة من الدورات السابقة ، بعد اكمال الملاحظات عليها لغرض اكمالها بالشكل المطلوب واقرارها سريعا”.

واوضح :” ان قوانين الانتخابات والنفط والغاز وتعديل قانون التقاعد ، لايقل احدها اهمية عن الاخر ، وبالتالي سيتم الشروع باقرارها قريبا”.

واشار الى :” ان كل حزب وكتلة لديه قانون يرى انه مهم ، وبالتالي سيعمل مجلس النواب على جدولتها ودراستها تفصيليا لغرض انضاجها واقرارها بالتوافق السياسي بين الكتل”.