دوري أبطال أوروبا.. صدامات قوية في الجولة الثانية

(المستقلة) – تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عدة مواجهات قوية، تقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونستعرض لكم في السطور التالية بالمواعيد أبرز صدامات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اليوم الأول (الثلاثاء)

لوكوموتيف موسكو × بايرن ميونيخ – 7.55 م (بتوقيت مكة المكرمة وبغداد)

شاختار × إنتر ميلان – 7.55 م

أتلتيكو مدريد × سالزبورج – 11.00 م

بروسيا مونشنجلادباخ × ريال مدريد 11.00 م

أولمبيك مارسيليا × مانشستر سيتي 11.00 م

ليفربول × ميتلاند 11.00 م

أتالانتا – أياكس 11.00 م

اليوم الثاني (الأربعاء)

كراسنودار × تشيلسي 7.55 م

إسطنبول باشاكشهير × باريس سان جيرمان 7.55 م

بروسيا دورتموند × زينيت 11.00 م

كلوب بروج × لاتسيو 11.00 م

يوفنتوس × برشلونة 11.00 م

مانشستر يونايتد × لايبزيج 11.00 م