دوري أبطال أوروبا.. تعرف على نتائج الأربعاء

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسدل الستار، مساء الأربعاء، على منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.

ونستعرض لكم في الآتي نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وترتيب المجموعات بعدها.

نتائج المجموعة الخامسة:

كراسنودار 0 × تشيلسي 4

إشبيلية 1 × رين 0

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- تشيلسي 4 نقاط

2- إشبيلية 4 نقاط

3- كراسنودار نقطة واحدة

4- رين نقطة واحدة

نتائج المجموعة السادسة:

كلوب بروج 1 × لاتسيو 1

بروسيا دورتموند 2 × زينيت 0

ترتيب المجموعة السادسة:

1- لاتسيو 4 نقاط

2- كلوب بروج 4 نقاط

3- دورتموند 3 نقاط

4- زينيت 0

نتائج المجموعة السابعة:

يوفنتوس 0 × برشلونة 2

فيرينكفاروس 2 × دينامو كييف 2

ترتيب المجموعة السابعة:

1- برشلونة 6 نقاط

2- يوفنتوس 3 نقاط

3- دينامو كييف نقطة واحدة

4- فيرينكفاروس نقطة واحدة

نتائج المجموعة الثامنة:

مانشستر يونايتد 5 × لايبزيج 0

باريس سان جيرمان 2 × باشاكشهير 0

ترتيب المجموعة الثامنة:

1- مانشستر يونايتد 6 نقاط

2- باريس سان جيرمان 3 نقاط

3- لايبزيج 3 نقاط

4- باشاكشهير 0