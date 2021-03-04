دنيا بطمة تحتفل ببراءتها من قضية حمزة مون بيبي برفقة زوجها

المستقلة /- احتفلت المطربة المغربية دنيا بطمة، الأربعاء، ببراءتها من قضية ”حمزة مون بيبي“، وذلك برفقة زوجها وعدد من أصدقائها.

وأقامت دنيا بطمة حفلا صغيرا في منزلها اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين بسبب الإجراءات التي يفرضها فيروس كورونا.

كما أعربت الفنانة دنيا عن امتنانها لزوجها محمد الترك ”لوقوفه بجانبها في تلك المنحة وعدم تخليه عنها في ظروف صعبة“.

ونشرت بطمة صورة لها عبر حسابها على ”إنستغرام“، وهي تحتضن زوجها محمد الترك، معلقة: ”في يسار صدري .. لك وطن .. دمت لي شيئا جميلا .. لا ينتهي“، وسط تهانٍ ومباركات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على براءتها.

وشاركت المغنية المغربية دنيا بطمة، قبل أيام، وثائق الحكم القاضي ببراءتها وشقيقتها الكبرى ابتسام بطمة، في ملف القضية المعروفة إعلاميا بحساب ”حمزة مون بيبي“، وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“.

وجاء في الحكم براءة دنيا بطمة وشقيقتها ”ابتسام“ تماما من أي علاقة بحساب ”حمزة مون بيبي“، وعدم وجود علاقة لهما بنشر الصور أو المشاركة الخاصة بعرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب.

وأشار هذا الحكم إلى أنه ”تأسس على الحكم المستأنف سابقا بالبراءة، حيث إن البراءة هي الأصل ولا تصار أي إدانة إلا بناء على دليل، وأنه لعدم كفاية الأدلة فإن المحكمة لم تجد محيصا من التصريح ببراءتهما“.

وتم اتهام دنيا بطمة بـ“المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع، عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم“.