دعوات الى الزام الشركات الاجنبية بتشغيل العمالة العراقية

المستقلة/ – اكدت لجنة الزراعة النيابية، الثلاثاء، ضرورة الزام الدول والشركات المستثمرة في المجال الزراعي بالعراق، بتشغيل الايدي المحلية حصرا.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقلة نسخة منه (10 تشرين الثاني 2020)، ان “الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني في العراق بات فرصة كبيرة لدول وشركات لاستثنار اموالها وخبرتها في الاراضي الغير مستصلحة المتنامية الاطراف بعموم البلاد”.

وأضاف أنه “ومن اجل انتشال اصحاب الشهادات والخبرة من العراقيين من البطالة التي اتعبتهم على الحكومة الزام اي دولة او شركة ترغب بالاستثمار وخاصة في الجانب الزراعي والحيواني تشغيل الأيدي العاملة العراقية وبنسبة كبيرة”.

وشدد الشمري على “ضرورة ان تعمل الحكومة على تفعيل هذا الامر في ظل ما يعيشه الشباب الخريجون واصحاب الخبرة من بطالة اثرت بشكل سلبي على واقع البلد الاجتماعي والانساني”.