درع الاتحاد الأردني.. الجليل يتوج بطلا على حساب الوحدات

المستقلة/- توج فريق الجليل بلقب بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث اجتاز الوحدات، حامل اللقب، بركلات الترجيح (6-5).

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)، مساء السبت، على ستاد الأمير محمد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وتقدم الوحدات بهدف سريع في الثانية 37، عن طريق محترفه اللبناني أحمد زريق، وسجل للجليل التعادل سليمان أبو زمع من علامة الجزاء في الدقيقة 20.

وسجل الجليل إنجازا تاريخيا، حيث توج بأول لقب له في المسابقات المحترفة، بعدما صعد حديثا لمصاف الأندية المحترفة.

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