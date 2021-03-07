دراسة : تناول بذور السمسم يقلل من خطر الإصابة بالشلل الرعاش

المستقلة /- كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من باحثي جامعة أوكلاهوما سيتي أن تناول بذور السمسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالشلل الرعاش من خلال منع تلف الخلايا العصبية التي تقلل من إنتاج الدوبامين.

مرض الشلل الرعاش أو باركنسون هو اضطراب عصبي يضعف القدرة على الحركة ويسبب تصلبا وفقدان التوازن ورعشة اليدين وإعاقة القدرة على الكلام.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اختبر علماء من جامعة مدينة أوساكا مادة السيسامينول الكيميائية الموجودة في بذور السمسم على عينات خلايا الشلل الرعاش، إضافة إلى اختبارها على فئران التجارب على مدى 36 يوما لمعرفة تأثيرها على مستويات الدوبامين وصحة الخلايا العصبية في الدماغ.

واكتشف الباحثون أن استهلاك مادة السيسامينول يحمي من تلف الخلايا العصبية التي تسبب الشلل الرعاش، ما يعني أنه قد يكون علاجا لهذه الحالة.

وجد الباحثون أن الفئران المصابة بالشلل الرعاش شهدت تحسنا في مستويات الدوبامين والتوازن والوظائف الحركية بعد استهلاك المادة الكيميائية.

وقال البروفيسور أكيكو كوجيما يواسا من جامعة أوكلاهوما سيتي ”حاليا لا يوجد دواء وقائي لمرض الشلل الرعاش، وكل ما لدينا هو علاجات تخفف الأعراض للتكيف مع المرض، ولكن هذه المادة يمكن أن تفتح الباب أمام تطوير علاجات وقائية من المرض“.