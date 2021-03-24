دبي.. تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية 3 أيام واعلان الحداد 10 أيام 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن ديوان حاكم دبي، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة 10 أيام وتعطيل العمل في الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، إثر وفاة الشيخ حمدان بن راشد، شقيق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

جاء ذلك في بيان نشرت المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت فيه: “نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط”.

وتابع البيان: “كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة”.

وأوضح البيان أن”الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام بدءاً من غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري”.

وأعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة أخيه حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المال الإماراتي.

شغل الشيخ حمدان منصب وزير المال منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء، في 9 ديسمبر/كانون الأول 1971 ولغاية وفاته، وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومُنح بن راشد عام 2006، ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في لندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في أدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة في غلاسكو.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

الحكومة المصرية تحذر المواطنين من زيادة إصابات كورونا في رمضان

اخر الاخبار

السيسي: نرفض سياسة الأمر الواقع وسد النهضة قضية حياة

اخبار العراق

المستقلة … تنشر اسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية

اخبار الاردن

الجيش الأردني يكشف تدمير مركبة محملة بالمخدرات على الحدود مع سوريا

اخر الاخبار

دبي.. تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية 3 أيام واعلان الحداد 10 أيام 

اخبار العراق

بارزاني والغانمي يؤكدان على ضرورة تسريع الخطى بتطبيق اتفاقية سنجار

اخر الاخبار

السعودية تحبط تهريب 11 مليون قرص مخدر

اخر الاخبار

السعودية تحبط تهريب 11 مليون قرص مخدر

اخر الاخبار

عودة شريهان إلى الشاشة في رمضان 2021

اخر الاخبار

رفيق دربى..حاكم دبي ينعى أخاه حمدان بن راشد وزير مالية الإمارات

اخر الاخبار

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل عاصفة قادمة من ليبيا تضرب مصر

اخر الاخبار

الخرطوم تنفى إتخاذ إجراءات إضافية بعد تزايد الإصابات بكورونا

اخر الاخبار

القبض على فاشينيستا كويتية بتهمة تعاطي المخدرات

اخر الاخبار

شقيقة سعاد حسني تفجر مفاجأة عن جثمانها

اخبار الاردن

حكم بحبس عريس الهليكوبتر في الاردن

اخبار مصر

تحرك عاجل من هيئة قناة السويس بعد حادثة السفينة

اخبار العراق

كلية المصطفى الجامعة.. تعتمد اساليب تفاعلية متطورة