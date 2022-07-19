خلطات تبييض الوجه مضمونة وسريعة

المستقلة /- تسعى كل سيدة إلى تطبيق أفضل خلطات تبييض الوجه. للحصول على بشرة نقية وتوحيد لونها. لذا، نقدم لك خلطات تبييض الوجه مضمونه وسريعة.

الكركم مع عصير الليمون

قومي بمزج كركم وعصير الليمون مع عسل واللبن الزبادي. ثم طبقي القناع على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

القرفة مع جوزة الطيب

اخلطي 2 ملعقة من بودرة القرفةو بودرة جوزة الطيب. و1 ملعقة عسل و الكركم والشوفان حتى الحصول على مزيج متجانس. يطبق القناع على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

عصير الليمون مع الملح

في وعاء صغير، امزجي الملح مع عصير الليمون.

طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق.

الحليب مع زيت اللوز

امزجي الحليب مع ماء الورد وزيت اللوز. ثم ضعي المزيج في الميكروويف لمدة دقيقة.

أضيفي الجلسرين إلى المزيج ثم طبقيه على وجه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسلي وجهك جيداً.