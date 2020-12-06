خسارة صفاء الهاشم في انتخابات برلمان الكويت

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، خسارة النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم، بعدما جاءت في الترتيب الـ30 ضمن قائمة المرشحين بالدائرة الثالثة التي ينجح فيها أول 10 أسماء.

جاء ذلك بحسب ما نشرت جريدة «القبس» الكويتية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث أظهرت النتيجة حسم الـ10 مقاعد المقررة لتلك الدائرة بالترتيب التالي:

1- عبد الكريم الكندري: 5357صوت.

2- أسامة المناور بـ3790.

3- مهند الساير 3432 صوت.

4- عبد العزيز الصقعبي 3244.

5- يوسف الفضالة 2973.

6- فارس العتيبي 2887.

7- مهلهل المضف 2855.

8- مبارك زيد المطيري 2836.

9- سعدون حماد العتيبي 2833.

10- عمار العجمي 2720.

وعقب إعلان هذه النتيجة، تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في الكويت ومصر وبعض الدول العربية، العديد من التغريدات الساخرة بعد ظهور مؤشرات تفيد بسقوط صفاء الهاشم، عقب حصولها على أرقام ضئيلة للغاية لم تظهرها في الترتيب..

وخلال تواجدها في مجلس الأمة الكويتي خلال الدورة البرلمانية السابقة، أثارت صفاء الهاشم، الجدل بشكل كبير في الوطن العربي، نتيجة موقفها المعادي دائمًا للوافدين في الكويت وخاصة المصريين.

واعتادت الهشام الإساءة للشعب المصري والمصريين، الأمر الذي جعل العديد من المحامين يتقدمون ببلاغات للنائب العام لإساءاتها المتكررة ضد المصريين ومنعها من دخول الأراضي المصرية نهائيًا، كان آخرها على خلفية طلبها طرد المصريين الوافدين من الكويت بداعي أنهم تسببوا في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في بلادها.

كانت أبرز المشاكل التي اثارتها النائبة الخاسرة، في نوفمبر عام 2018، عندما استفزت المصريين بجملة “وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا”، وذلك على خلفية ردها على تصريحات نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على خلفية قضية مواطنة مصرية مقيمة في الكويت، تعرضت للضرب إثر مشاجرة مؤخرًا.

وأبدى رواد “السوشيال ميديا” غضبهم الشديد من تصريحات “الهاشم” موضحين أنها تسعى لنشر الفتنة بين الشعبين “المصري والكويتي”، فيما طالب آخرون بعدم الرد عليها، واحترام أحكام القضاء الكويتي.

وكانت انتخابات مجلس الأمة الكويتي قد انطلقت فى الثامنة من صباح أمس السبت، فى 5 دوائر رئيسية ينجح 10 من كل دائرة، حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 326 مرشحاً ومرشحة، منهم 43 نائبًا من مجلس 2016 الأخير بينهم صفاء الهاشم.

ويبلغ عدد الناخبين في الكويت 567 ألفاً و694، بينهم 273940 من الذكور، و293754 من الإناث، موزعين على مجموع الداوئر الانتخابية الـ5 في جميع محافظات البلد الخليجي.

وتعتبر الكويت أول دولة خليجية تقر دستوراً نص على انتخاب برلمان يضم خمسين عضواً لولاية مدتها أربع سنوات، وذلك عام 1962، وفي 1963، حظيت الكويت بأول برلمان منتخب في الخليج العربي.

ورغم كونها الانتخابات الرابعة التي تجرى بنظام الصوت الواحد، إلا أن انتخابات هذا العام تختلف عن السنوات السابقة في ظل الإجراءات الاحترازات الصحية لمواجهة جائحة كورونا أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين.

ويعد البرلمان المقبل، هو المجلس الـ 18 في تاريخ الحياة الديموقراطية الكويتية، ويسعى بعض مرشحيه إلى إحياء الكتل البرلمانية عبر أجندة مشتركة، رغم غياب الكتل في عهد الصوت الواحد.