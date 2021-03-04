خسائر الذهب تتجاوز 15 دولار في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، واقتربت سعر أوقية الذهب من 1700 دولار، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع العائد على السندات الأمريكية .

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.9 بالمائة، أو ما يعادل 15.10 دولار، ليصل إلى 1700.70 دولار للأوقية، بعد أن تراجع أدنى هذا المستوى خلال التعاملات.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1695.96 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 91.55.