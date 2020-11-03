خبير قانوني : تأخير صرف رواتب الموظفين يعد انتهاكا لحقوق الانسان

المستقلة / -اكد الخبير القانوني علي التميمي ان تاخر الرواتب..انتهاك لحقوق الإنسان ، مؤكدا ليس مشكلة الموظفين أن يكون هناك عجز مالي .

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان : تأخر صرف الرواتب يخالف المواد ٣ و٢٣ و ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد ٢ و ٦ و٧ من ميثاق العهد الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد على حق العيش وواجب الدولة توفير الأجور مقابل العمل .

واضاف التميمي : في الدستور العراقي أكدت المواد ١٥ و٢٢ و٣٣ على حق العمل وحق العيش وإلزام الدولة بذلك وأيضا القوانين ذات الصله منها قانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ قانون الخدمة المدنيه والقانون ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ قانون سلم الرواتب وقانون التقاعد الموحد ٤٥ لسنة ٢٠٠٩ المعدل كلها وهي مشابهة لقوانين العالم تؤكد على صرف الرواتب كل ٣٠ يوما ..وهو ما متبع منذ عشرات السنين

واوضح انه: ليس مشكلة الموظفين أن يكون هناك عجز مالي مبينا ان استمرار ذلك سيؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية تفتك بالمجتمع وهو ما يوجب من الكاظمي سرعة إنهاء ذلك …لانه انتهاك لحقوق الإنسان.