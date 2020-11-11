خبير اقتصادي: 20% من العراقيين يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب

خبير اقتصادي: 20% من العراقيين يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب

المستقلة /- أكد الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، أن عدد الموظفين في العراق يشكل نحو 20% من إجمالِ المواطنين في البلاد، مبينا أن هذه النسبة جميعها تضررت بسبب تأخر صرف الرواتب.

وقال العكيدي، إن السوق العراقي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين الذين يشكلون 20 % من مجموع إجمالي السكان في البلاد بضمنهم المتقاعدين وبقية الشرائح الأخرى.

وأضاف أن تأخر صرف الرواتب لفترات زمنية تمتد لأسبوعين واكثر أو تكرار الحالة اكثر من مرة يؤدي إلى كساد وركود عام في السوق المحلي للبلاد.

وكانت الحكومة العراقية، حددت الثلاثاء 10-11-2020، الموعد المتوقع لصرف رواتب الموظفين المتأخر لشهر تشرين الأول الماضي.

وقال احمد ملال طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، نأمل أن يقر قانون تمويل العجز المالي بجلسة الأربعاء لمجلس النواب، لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل.

وأضاف أن قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة لافتاً كذلك إلى أن بغداد وأربيل ملتزمتان بالاتفاق المرحلي بشأن تأمين جزء من رواتب كردستان.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع الصين لم تلغى، مبينا أن الحكومة الحالية لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي.

ويعاني العراق حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.

250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.