خبر وفاة “محمد عبده” يتصدر تويتر السعودية

المستقلة /- تصدر خبر وفاة الفنان محمد عبدة هاشتاقات تويتر السعودية فجر الاربعاء ، الا انه سرعان ما تبين انها اشاعة.

واكدت مصادر ان الفنان العربي الكبير محمد عبده يتمتع بصحة جيدة وان اخبار وفاته عبارة عن اقاويل يطلقها مثيرو الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد عبر سعوديون في تغريدات كثيرة لهم عن غضبهم جراء هذه الاشاعة الصادمة والتي تصدرت موقع التغرديات الشهير توتير في الممكلة العربية السعودية .

وشن مغردون هجوما كبيرا على مثيري الاشاعات، ومن يستغل هذا الوسم بقصد تحقيق الربح من خلال الترويج لمنتجاتهم عبر تويتر .

وطالب سعوديون بضرورة التحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المسؤول عن اطلاق هذه الاشاعة المغرضة .

يشار الى ان محمد عبده والذي حصل على لقب فنان العرب، هو فنان سعودي اشتهر على مستوى العالم العربي، وتتصف اغنياته ذات الكلمات العربية الجزلة والمعبرة عن البادية العربية الاصيلة والتي اخترقت قلوب الملايين وما زالت تصدح الى يومنا هذا ، ومنها الاماكن، بنت النور، ليلة خميس، على البال، كل ما نسنس، والكثير الكثير من الموسيقى الراقية والكلمات العذبة التي تصدح بها حنجرة فنان العرب .

 

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