حيدر محمود : منتخب العراق أقرب للحفاظ على الصدارة وتسهيل المهمة المقبلة

المستقلة /- أكد لاعب المنتخب الوطني السابق ومدرب كرة القدم حيدر محمود، أن أسود الرافدين أقرب للحفاظ على الصدارة وتسهيل المهمة في التصفيات المقبلة.

وقال محمود، في تصريح لوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن” المنتخب الإيراني يمر بفترة حرجة وضغط نفسي كبير بسبب حاجتهم الى الفوز لضمان التأهل الى المرحلة المقبلة من التصفيات على خلاف منتخبنا الذي أصبح ضامناً للتأهل الذي يعد أسهل فرصة للصعود الى كأس العالم “، مبيناً أن” المباراة تعد في غاية الأهمية للفريق الخصم ،وهذا ما يجعل المهمة غير سهلة على رجال المدرب كاتانيتش”.

وأضاف أن” لاعبي المنتخب لم يظهروا بالمستوى المطلوب في المباراتين السابقتين ،وهذا قد يكون بسبب الاستهانة بالخصوم وعدم الاهتمام بالفرق المنافسة”، مؤكداً أن” المنتخب العراقي في المباراة الحاسمة دائماً ما يظهر بشخصية البطل ،واللاعب العراقي معروف بإصراره وعزيمته”.

وأشار محمود الى أنه “في حال المحافظة على الصدارة فإن من الممكن مواجهة فرق أقل مستوى من منتخبنا، ولكن في حال التأهل ثانياً فسيواجه منتخبات أكثر صعوبة، ومع ذلك فإن منتخبنا متصدر وقادر على تحقيق نتيجة جيدة تفرح الجماهير المتعطشة للفوز”.

وتابع محمود أن”هذه المباراة محط لأنظار الجماهير والأندية التي ستكون مراقبة لأداء اللاعبين وحتى الفرق الخارجية المتسيدة للتصفيات”، داعياً “اللاعبين للتكاتف وتحقيق الفوز الجماعي والابتعاد عن اللعب الفردي لتحقيق الغاية المنشودة والحلم الذي طال انتظاره”.