حميد الغزي : الحكومة العراقية تولي اهتماماً واسعاً بمشروع تطوير مدينة الصدر

المستقلة /- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً واسعاً بمشروع تطوير مدينة الصدر وهي عازمة على استخدام تصاميم حديثة ومتطورة.

وشدد خلال ترؤسه جدل أعمال لجنة تطوير مدينة الصدر، على ضرورة اختيار تصاميم نموذجية تليق بمستوى المدينة وساكنيها، التي ستستهم في تحويل المدينة من واقعها الحالي إلى واقع أفضل من الناحية السكانية والعمرانية، مع الأخذ بنظر الاهتمام، إدخال التكنولوجيا الحديثة على وفق المواصفات العالمية.

وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى أن المشروع سيتضمن إنشاء بنى تحتية متكاملة، ومرافق صحية وتربوية وترفيهية، مع شبكة طرق وجسور تربط المدينة الجديدة بالمناطق المحيطة، وسيسهم المشروع في تشغيل آلاف الأيادي العاملة من الكفاءات المحلية.

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