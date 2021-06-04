 حماس تفتح باب التجنيد لكتائب “القسام” لأول مرة ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ فتحت حركة حماس في قطاع غزة، لأول مرة، باب التجنيد لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، وذلك بعد أسبوعين من المواجهة العسكرية مع الجيش الإسرائيلي التي أدت لاستشهاد وإصابة المئات، وتدمير عدد كبير من المباني والمنازل السكنية.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ملثما من الجناح العسكري لحماس بأحد المساجد شمال قطاع غزة، والذي أعلن فتح حماس باب التجنيد للشباب ما بين 17 إلى 25 عاماً.

وقال ”الملثم“ وفق الفيديو: ”تعلن حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام فتح باب التسجيل لمخيمات جيش التحرير القادم“.

وأشار إلى أن المشاركين سيتلقون تدريبات عسكرية وقتالية تمهيداً للانضمام لصفوف الجناح العسكري.

ولم يكن هذا الأمر معمولا به منذ نشأة الجناح العسكري لحركة حماس.

وتعتمد حركة حماس على لجان خاصة بها في مهمة اختيار عناصر الجناح العسكري من أعضاء الحركة، ليتسنى للجناح العسكري تدريبهم وإعدادهم عسكرياً.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007، بعد انقلاب عسكري على السلطة الفلسطينية وحركة فتح قادته كتائب القسام، التي تعتبر القوة الأكبر في القطاع منذ ذلك الحين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

تفاصيل سرقة فيلا الفنان المصري سيد رجب

اخر الاخبار

أحمد سعد يعتدي على شاب داخل محطة بنزين بعد مشادة كلامية بينهما

ثقافة وفنون

حقيقة سخرية ياسمين صبري من محمد رمضان

اخبار الاردن

الأردن.. القبض على 3 أشخاص قتلوا ثلاثينى خلال مشاجرة في عمان

اخر الاخبار

مطالبات باستقالة رئيسة وزراء فنلندا بسبب “فواتير الإفطار”

اخر الاخبار

ضبط عجلة تحمل زيوت محركات منتهية الصلاحيات في كربلاء

اخبار مصر

 الأرصاد المصرية تصدر إنذارا جويا حتى هذا الموعد

اخبار مصر

 الأرصاد المصرية تصدر إنذارا جويا حتى هذا الموعد

اخر الاخبار

 حماس تفتح باب التجنيد لكتائب “القسام” لأول مرة ..فيديو

اخبار العراق

باكستان ترغب بالاستثمار وتطوير الخدمات في كربلاء

اخر الاخبار

فيديو.. مليون مشاهدة لأغنية “ليالي الصيف” لـ حلا الترك وجاد شويري

اخر الاخبار

الجهات الأمنية السورية تعزز الرقابة على الوضع الأمني في المناطق الجنوبية

رياضية

القوة الجولة يبلغ نصف نهائي كأس العراق

اخر الاخبار

فيديو.. أول رد من محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

اخر الاخبار

لبنان يعلن القبض على تاجري مخدرات مصريين و4 متعاطين شمالي بيروت

اخر الاخبار

شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب التكاتف لوقفه

اخبار العراق

المعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة غسل الأموال