 حماس تفتح باب التجنيد لكتائب “القسام” لأول مرة ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ فتحت حركة حماس في قطاع غزة، لأول مرة، باب التجنيد لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، وذلك بعد أسبوعين من المواجهة العسكرية مع الجيش الإسرائيلي التي أدت لاستشهاد وإصابة المئات، وتدمير عدد كبير من المباني والمنازل السكنية.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ملثما من الجناح العسكري لحماس بأحد المساجد شمال قطاع غزة، والذي أعلن فتح حماس باب التجنيد للشباب ما بين 17 إلى 25 عاماً.

وقال ”الملثم“ وفق الفيديو: ”تعلن حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام فتح باب التسجيل لمخيمات جيش التحرير القادم“.

وأشار إلى أن المشاركين سيتلقون تدريبات عسكرية وقتالية تمهيداً للانضمام لصفوف الجناح العسكري.

ولم يكن هذا الأمر معمولا به منذ نشأة الجناح العسكري لحركة حماس.

وتعتمد حركة حماس على لجان خاصة بها في مهمة اختيار عناصر الجناح العسكري من أعضاء الحركة، ليتسنى للجناح العسكري تدريبهم وإعدادهم عسكرياً.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007، بعد انقلاب عسكري على السلطة الفلسطينية وحركة فتح قادته كتائب القسام، التي تعتبر القوة الأكبر في القطاع منذ ذلك الحين.