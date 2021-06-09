حل أزمة رواتب لاعبي الوحدات

المستقلة/- قامت اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات، مساء الأربعاء، بصرف الراتب الشهري للاعبي فريق كرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي.

وكان لاعبو الوحدات قد عبروا عن استيائهم ورفضوا التدريب، أمس الثلاثاء، قبل أن تجتمع بهم الإدارة وتوزع عليهم الرواتب اليوم، حيث عاد الفريق ليتدرب بشكل اعتيادي.

ويمر الوحدات حاله كحال بقية الأندية الأردنية، في وضع مالي صعب، بسبب جائحة كورونا وغياب الجماهير عن حضور المباريات في الموسمين الماضي والحالي، حيث تشكل دخلا مهما لخزينة الأندية.

ويخوض فريق الوحدات تدريباته بغياب نحو 11 لاعبا ينخرطون بصفوف المنتخبات الوطنية.

وكان الوحدات وخلال فترة توقف الدوري الحالية، قد خاض مباراة ودية خسرها بهدف وحيد، على أن يخوض غدا الخميس، المواجهة الودية الثانية أمام فريق معان.

وخاض الوحدات 4 مباريات في بطولة الدوري من أصل 6، حيث فاز في 3 وتعادل في واحدة.

وتأجلت مباراتان للوحدات في بطولة الدوري، نظرا لمشاركته الأخيرة في دوري أبطال آسيا، وهما أمام فريقي الرمثا والفيصلي.