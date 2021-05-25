حقيقة استبعاد لاعبي الشرطة من قائمة منتخب العراق

المستقلة/- حدد مدرب منتخب العراق السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، نهاية الشهر الجاري موعدا لإعلان القائمة النهائية قبل المغادرة إلى البحرين لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وقال مصدر مقرب من كاتانيتش في تصريحات صحفية، إنه سيقدم القائمة النهائية للمنتخب الذي سيخوض المباريات الـ3 المتبقية من التصفيات المزدوجة بعد نهاية ودية النيبال المقررة في 29 من الشهر الجاري في البصرة، حيث سيمنح فرصة لجميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم لمعسكر البصرة.

وأكد أن الحديث عن إبعاد لاعبي الشرطة عن القائمة النهائية بشكل قطعي كلام عار عن الصحة، بل أن كاتانيتش سيمنح الجميع فرصة بشكل متساوي، حيث سيتم دعوة كل لاعب يحتاج له المنتخب في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كاتانيتش تفهم وضع لاعبي الشرطة كون قرار مغادرة المعسكر قرار إداري صادر من النادي، وبالتالي في أيام الفيفا سيتفرغ لاعبو الشرطة وسيتم دعوة من يحتاجه كاتانيتش ضمن القائمة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبر إبعاد لاعبي الشرطة عن المنتخب العراقي بشكل نهائي، وعدم مشاركتهم في التصفيات المزدوجة.